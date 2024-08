El desempleo en todos los niveles

Buscar alternativas para que los jóvenes puedan insertarse al mercado laboral, adquirir experiencia y tener un ingreso, es sumamente positivo para el país. Sin embargo, no podemos olvidarnos que el desempleo no es un tema meramente de los jóvenes. Tras la pandemia muchas personas arriba de los 35, 40, 50 años de edad perdieron su trabajo y no han logrado reinsertarse, situación que los obliga a estar en la informalidad. Para ellos también se requieren planes porque son igual de importantes y con una capacidad productiva importante.