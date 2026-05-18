El desarrollo de las provincias

El desarrollo equilibrado de las provincias es clave para fortalecer la cohesión nacional y aprovechar el potencial de cada región. Invertir en infraestructura vial, salud y educación en el interior no solo mejora la calidad de vida, sino que genera oportunidades que reducen la migración hacia la capital. Es momento de articular esfuerzos entre el gobierno central, gobiernos locales y sector privado para impulsar proyectos productivos acordes a la vocación de cada territorio. La agricultura, el turismo y la logística ofrecen caminos viables si cuentan con el respaldo técnico y financiero adecuado.