El agro es fundamental

El sector agropecuario es fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Proteger y potenciar este sector garantiza la disponibilidad de alimentos, además de generar empleo y sustento económico en áreas rurales. La inversión en tecnología y prácticas sostenibles pueden aumentar la productividad y reducir el impacto ambiental. Es importante apoyar a los agricultores y promover políticas que fomenten la producción local, asegurando la alimentación de los consumidores y no tener total dependencia de la importación.