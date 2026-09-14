Palabras cortas

Dinamización en el comercio

Dinamización en el comercio
Yessika Calles
14 de septiembre de 2026

En unas dos semanas entramos al último trimestre del año. Por lo general son meses que definen el ritmo económico del país. El comercio necesita mover inventario, las empresas cerrar metas y las familias ajustar gastos antes de fin de año.

En los últimos tres meses se generan empleo temporales, aumentan las ventas y el consumo. La expectativa siempre es alta, aunque el consumidor llega este año con cautela. Comprará con planificación, si hay precios accesibles, facilidades de pago y confianza. Para todos los sectores hay un reto importante.

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Panamá
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