Días de asueto con toque distinto

Los días de asueto por fiestas patrias siempre se convierten en motor económico para las provincias: el turismo interno, las fondas y el comercio local facturan lo de meses. En esta ocasión será distinto. Mientras centros urbanos y playas esperan un repunte en hoteles y consumo, varias provincias del interior afectadas por el sismo siguen económicamente paralizadas. No hay infraestructura para recibir visitantes ni comercios abiertos para vender. El impacto será asimétrico. El reto económico es convertir la bonanza de unos en el fondo de reconstrucción productiva de los otros.