Desempleo no es solo juvenil

El desempleo es uno de los grandes problemas que afecta a muchos panameños. No solo lo resienten los jóvenes, que a pesar de estar preparados profesionalmente, no logran insertarse en el mercado laboral. La situación es mucho peor para las personas mayores de 40 años. Es lamentable que las personas en este rango de edad, no sean consideradas para ocupar una plaza laboral, pese a ser productivas aún. La situación debe cambiar y las políticas o estrategias que se implementen para generar empleo deben incluirlos a todos.