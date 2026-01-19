Crecimiento lleno de retos

La economía panameña enfrenta desafíos importantes. Aunque el país ha mostrado resiliencia y estabilidad, la incertidumbre global y la desaceleración económica mundial tienen un impacto directo en su crecimiento.

Es crucial impulsar sectores como el logístico, financiero y portuario para atraer inversiones y generar empleos.

La conectividad y la estabilidad son ventajas competitivas clave. Para superar los retos, Panamá debe seguir trabajando en crear un entorno favorable para los negocios y promover la innovación. La colaboración entre sectores es esencial.