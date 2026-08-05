Costos presionan a los hogares

El aumento de precios es una realidad, no una percepción. Ir al supermercado, pagar el recibo de la luz, internet y demás servicios básicos, cuesta más que hace un año. Las familias lo sienten en cada quincena.

El encarecimiento golpea más a quienes tienen menos margen para ajustarse. La inflación acumulada, los costos logísticos y la presión en servicios básicos explican por qué cada quincena rinde menos.

La respuesta debe ser técnica: fomentar la competencia, mejorar la eficiencia en la cadena de suministros, dar transparencia a los precios y aplicar alivios focalizados.