Consumismo con prudencia

Yessika Calles
09 de diciembre de 2025

La temporada de compras de Navidad impulsada por un mayor circulante en la calle puede significar un desafío para muchas personas. Entre ofertas y descuentos, es fácil dejarse llevar por la emoción del momento y gastar más de lo necesario en regalos, decoraciones y celebraciones. Aprovecha los ahorros, bonos y descuentos, pero sin comprometer tu estabilidad financiera. Reflexiona sobre tus necesidades reales y establece un presupuesto. No te dejes arrastrar por la presión de comprar por comprar. Es importante ahorrar para cualquier imprevisto.