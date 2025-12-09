Consumismo con prudencia

La temporada de compras de Navidad impulsada por un mayor circulante en la calle puede significar un desafío para muchas personas. Entre ofertas y descuentos, es fácil dejarse llevar por la emoción del momento y gastar más de lo necesario en regalos, decoraciones y celebraciones. Aprovecha los ahorros, bonos y descuentos, pero sin comprometer tu estabilidad financiera. Reflexiona sobre tus necesidades reales y establece un presupuesto. No te dejes arrastrar por la presión de comprar por comprar. Es importante ahorrar para cualquier imprevisto.