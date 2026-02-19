Complicada situación en los hogares

La situación económica en muchos hogares es cada vez más complicada. El aumento del costo de la vida es un tema que afecta a muchos panameños, especialmente a las familias de bajos ingresos. Una simples compras en el supermercado se convierten en un desafío, ya que los precios de los productos básicos siguen en aumento. Los bajos salarios, pérdida del poder adquisitivo y el desempleo tienen efectos negativos que afectan el consumo y por ende la economía. Todos esperan que el crecimiento económico que dictan las cifras, llegue a los hogares.