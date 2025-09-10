Cambios obligados en el consumo

El aumento de precios en los alimentos y productos de primera necesidad está cambiando los hábitos de consumo de los panameños. Ante el alza de costos, los consumidores están optando por productos más asequibles y reduciendo el gasto en bienes no esenciales. La búsqueda de ofertas y descuentos se ha vuelto una prioridad. La inflación está obligando a los consumidores a ser más conscientes y estratégicos en sus compras. Entendiendo la complicada situación económica, debemos priorizar gastos y ser más responsable con el manejo de las finanzas personales.