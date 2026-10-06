Black Weekend impulsa la economía

El Black Weekend representa una oportunidad para dinamizar el comercio y generar mayor movimiento económico en el país. Las promociones incentivan a los consumidores a realizar compras, lo que beneficia a los comercios y a sectores vinculados al transporte, restaurantes y servicios. Para los negocios, también es una ocasión para atraer nuevos clientes, aumentar sus ventas y mejorar sus resultados al cierre del año, mientras los consumidores encuentran productos a precios más accesibles. Lo favorece el consumo y permite inyectar liquidez al país.