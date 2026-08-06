Atraer nuevas inversiones

La llegada de nuevas inversiones a Panamá es fundamental para consolidar el desarrollo. Más allá de cifras, las inversiones representan empleos dignos, transferencia de conocimiento y fortalecimiento de sectores estratégicos.

Un país que atrae capital proyecta estabilidad, seguridad jurídica y visión de futuro. Eso nos permite diversificar la economía, mejorar infraestructuras y ampliar oportunidades para todos los panameños, sin distinción. En un mundo competitivo, dar señales claras a los inversionistas es un acto de responsabilidad.