Apostar al turismo interno

El turismo es una fuente importante de ingresos para el país, y potenciar el turismo interno puede ser un gran impulso para la economía local. Al fomentar el turismo local, se generan empleos directos e indirectos y se aumenta el consumo interno.

Para aprovechar este potencial, es clave invertir en infraestructura turística, promocionar destinos nacionales y ofrecer paquetes atractivos.

Además, involucrar a las comunidades locales en la gestión turística puede generar ingresos adicionales y preservar el patrimonio cultural.