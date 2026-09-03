Apostar al diálogo y al consenso

Para tomar decisiones económicas es importante el diálogo y el consenso. Estos no son una opción, son una necesidad. Ningún sector por sí solo tiene todas las respuestas. Cuando gobierno, empresarios, trabajadores y sociedad civil se sientan a conversar, las soluciones ganan legitimidad y estabilidad.

Los temas económicos impactan a todos. Por eso requieren puentes, no muros. Escuchar distintas miradas permite construir políticas equilibradas que cuiden la inversión, el empleo y el bienestar social.Panamá ha demostrado que avanzar juntos es posible.