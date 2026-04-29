Ahorrar en tiempos difíciles

Hablar de ahorro cuando el costo de vida aprieta puede parecer complicado. En medio de salarios estáticos, precios al alza y compromisos que no esperan, ahorrar sigue siendo vital. No se trata de guardar grandes sumas, sino de crear un hábito de previsión que dé tranquilidad ante emergencias. En momentos de estrechez económica, el ahorro debe ser inteligente y gradual. Pequeños ajustes, como revisar gastos hormiga o priorizar necesidades, marcan la diferencia. Ahorrar es una herramienta de resiliencia, por ello es importante la educación financiera.