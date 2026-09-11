25 años del 11-S: Luchar por la paz

Hoy se conmemora 25 años de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde 2,977 personas perdieron su vida. Fue el fin de una época y el inicio de nuevos desafíos: mayor cooperación entre naciones, nuevas reglas de seguridad y una herida colectiva que aún nos interpela. En esta fecha, el homenaje es a las víctimas y a sus familias. También es un llamado. Que la memoria se traduzca en respeto, que el dolor se transforme en entendimiento, y que la comunidad internacional siga trabajando por un mundo sin violencia para lograr la paz.