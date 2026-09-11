Palabras cortas

25 años del 11-S: Luchar por la paz

25 años del 11-S: Luchar por la paz
Yessika Calles
11 de septiembre de 2026

Hoy se conmemora 25 años de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde 2,977 personas perdieron su vida. Fue el fin de una época y el inicio de nuevos desafíos: mayor cooperación entre naciones, nuevas reglas de seguridad y una herida colectiva que aún nos interpela. En esta fecha, el homenaje es a las víctimas y a sus familias. También es un llamado. Que la memoria se traduzca en respeto, que el dolor se transforme en entendimiento, y que la comunidad internacional siga trabajando por un mundo sin violencia para lograr la paz.

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