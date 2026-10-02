XV Picnic Panameño de Tampa: la comunidad panameña celebra la Herencia Hispana en Estados Unidos

Más de 350 panameños se reunieron en Florida para celebrar sus raíces y destacar el aporte cultural, social y económico de su comunidad en Estados Unidos.

La identidad panameña trasciende fronteras. Así quedó demostrado durante el XV Picnic Panameño de Tampa, celebrado el 26 de septiembre, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, que congregó a más de 350 compatriotas provenientes de Florida y otros estados.

Hace quince años, el chiricano Rubén Pimentel, junto con su esposa, Rosa Visuetti, y su cuñada, Marianela Visuetti, impulsó esta iniciativa, convertida hoy en un espacio de integración cultural y una plataforma de conexión para emprendedores, artistas y familias panameñas.

El folclore, las bandas musicales, los diablicos y la gastronomía tradicional transformaron Tampa en un pedacito de Panamá. Entre tamales, hojaldres, gallina guisada y arroz con guandú, distintas generaciones compartieron sus tradiciones.

Durante la celebración, la comunidad reconoció las contribuciones de Gary Barnister, por su trayectoria musical; Irina Hollendoner, economista, por su aporte a la educación, el bilingüismo y la inclusión; y Amed Acosta, por su labor en la preservación del folclore panameño.

Desde una perspectiva económica, la comunidad panameña representa un valioso capital humano. Según datos de la Oficina del Censo estadounidense analizados por Pew Research Center, aproximadamente 240.000 personas de origen panameño residían en Estados Unidos en 2021, un crecimiento del 134% respecto al año 2000.

Estas cifras reflejan el potencial de la diáspora para fortalecer el emprendimiento, generar oportunidades y promover vínculos económicos y culturales entre ambas naciones.

Quince años después, este encuentro demuestra que preservar las raíces también significa construir comunidad, transmitir tradiciones y abrir oportunidades para las futuras generaciones.

Panamá trasciende sus fronteras a través de quienes mantienen viva su identidad y contribuyen al desarrollo de las comunidades que los acogen.

*** La autora es economista y escritora***