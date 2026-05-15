Volcán y Bugaba: Polos de desarrollo regionales

El desarrollo de Chiriquí no debe verse como esfuerzos aislados entre distritos, sino como una estrategia regional complementaria. En ese sentido, Volcán y Bugaba tienen el potencial de convertirse en dos polos de desarrollo capaces de dinamizar la economía del occidente panameño y generar oportunidades de empleo. Ambos como distritos modelos con alta productividad y competitividad. La clave está en la sinergia entre ambas locaciones, que hoy superan las 90 mil personas. Mientras Volcán puede fortalecer cadenas de valor agrícolas, turismo rural y producción especializada, Bugaba puede consolidarse como centro logístico, comercial y de servicios para toda la región. Chiriquí, concentra el 52.6% de la actividad agrícola del país (INEC), aporta más del 5% al Producto Interno Bruto del país, pero posee una tasa de desempleo de 11.9%, con un nivel de informalidad de 52.7%. Es hora de promover un circuito de turismo provincial (integrado), para seguir creciendo y aportando al país. Con planificación, inversión, desarrollo local con experiencia (gastronomía, producción, cultura), coordinación pública y privada e infraestructura pública adecuada.

* Economista.