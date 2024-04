Vivir sin créditos financieros

Hoy que el debate gire en torno a que Panamá “ perdió su grado de inversión” cuando la calificadora Fitch Ratings informó que rebajó la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera a largo plazo al país, pasando de BBB- a BB+. que lo ubica en un grupo grande con la misma evaluación, sin embargo, según dicen los expertos en el tema, la perspectiva de calificación es estable.

Panamá, ahora está en grupo que lo componen los países clasificados en la categoría de Grado Especulativo, como son; Líbano (B), Ecuador (B), Argentina (B+), Bolivia (BB-), Paraguay (BB+), Jamaica (B-), Venezuela (c), Turquía (BB), Guatemala (BB), Costa Rica (BB), Rusia (CCC-) entre otros. Para evaluar qué “grado” merece un país, las calificadoras toman en cuenta los estados financieros del Estado, las condiciones del mercado en un periodo definido, el desempeño económico, la moneda que circula, el comportamiento de cumplimiento para con los acreedores, la política por la que atraviesan y otros factores relevantes de la economía local.

La pregunta que me hace un amigo parroquiano fue; “¿qué era esto que organismos internacionales viven calificándonos ...en todos los aspectos de la vida del país y ahora este que nos rebaja la capacidad crediticia...que no entendía nada?”. Luego de las vagas explicaciones que pude darle me hizo la pregunta... “¿no podemos vivir sin pedir prestado?”. ¡Yo vivo sin pedir dinero prestado, no soy sujeto de créditos para los bancos, me amarro la correa, me arropo hasta donde la sábana nos alcanza en la familia...? ¿por qué Panamá no puede, o acaso es un negocio para alguien pedir dinero prestado? Con la reflexión de este humilde trabajador panameño en torno a un nuevo reto para el país, que dicho sea de paso tengo la certeza que Panamá lo superará, recuerdo una sentencia del economista y coach financiero norteamericano Nathan W. Morris que dijo en una ocasión. Cada vez que pides prestado dinero, estas robando dinero a tu futuro”. A ajustarse el cinturón.

* Periodista.