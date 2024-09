Visión sistémica para problemas múltiples

Sin lugar a duda los retos del nuevo director designado de la CSS [Caja de Seguro Social] son complejos.

Resalta la crisis de la subsistencia del Programa de Invalidez Vejez y Muerte [IVM], que ha llegado a su estado de gravedad por múltiples causas, como ha podido ser la inercia de gobiernos anteriores de esquivar el problema, por sus efectos electoreros.

Surgirán varias corrientes de aportes para la búsqueda para que el Programa de pensiones actuales y futuras no colapse, generando situaciones no fáciles de imaginarse como ha ocurrido en otros países con resultados muy, muy desagradables.

La objetividad y un verdadero amor patrio son parte de la energía a aportar para su solución fortalecida y duradera.

No será fácil un ganar- ganar, pero tampoco imposible.

Es el momento de la justicia distributiva. De sanciones severas contra el evasor.

Pero no debemos olvidarnos de que el Programa de Enfermedad y Maternidad pilar importante para la promoción, prevención, curación y rehabilitación de nuestra salud es parte del sistema.

Sin un programa de este tipo alejado del acto humano, no sustentado en la evidencia científica, no dotado de todo tipo de recursos, generará lo que hoy no dudo ocasiona, muertes y discapacidades prematuras.

Es decir, me aleja de una expectativa de vida ya señalada en estudios de nuestra población y de aspirar a una pensión decente que me permita años de jubileo al retirarme del servicio del trabajo público o privado.

Otro foco de solución en esta administración. El famoso Programa de Administración impresiona el hermano mejor dotado de recursos.

Allí se impone un estudio muy objetivo de la necesidad real de recursos humanos para que la CSS marche como se soñó por sus gestores,

Productividad es el norte.

Hay quizás un personal que puede sobrar sobre cargando la planilla que deberá reubicarse en otras instituciones carentes del mismo o lamentablemente desistir de él.

No podemos seguir haciendo de la Caja de Seguro Social, la bolsa monetaria para el despilfarro, ni mucho menos herramienta poderosa de clientelismo electoral, ni el tesoro de bucaneros, ciudadanos internos o externos a la institución, de nuestros impuestos, como se han denunciado. La vida, la salud y seguridad social son sagradas.

Atentar contra ellas es acercarnos muy peligrosamente al crimen de lesa humanidad.

Deseo al licenciado Dino Mon, y su equipo, lo mejor en su administración.

* Médico.