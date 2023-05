Veracruz, un corregimiento abandonado.

A pesar de ser un pueblo de pescadores, estar rodeado de una hermosa playa, contar con un lujoso hotel, el corregimiento de Veracruz (que pertenece al distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, y esta ubicado a pocos minutos de la ciudad capital) muestra un abandonado grave, donde su gente aún tiene que llevar agua en tanques, donde la pobreza es notable, el sistema de salud es malísimo y ni hablar de la educación.

Pero, otra de la realidad de este pueblo es el aprovechamiento, por su ubicación, para el tráfico de drogas dañando más la imagen de un sector donde hay gente buena y trabajadora.

Salí decepcionado y triste, porque me tocó ver con un niño cargaba dos tanquecitos de agua para su casa, mientras que otros esperaban un autobús en paradas no aptas para las personas; salí haciéndome preguntas, que quizás no tengan respuestas del mal trabajo que realizan las autoridades locales por sus comunidades.

Autoridades de Arraiján miren hacia Veracruz y denle escuelas dignas por es aquí donde formaremos a los grandes profesionales de este país y alejaremos a jóvenes de la delincuencia y podremos disminuir los embarazos en niñas y adolescentes.

* El autor es periodista.