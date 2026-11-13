VENEZUELA: El sastre no decide cuál es el vestido de forma libre y justa

Marco Rubio ha repetido en menos de 48 horas que habrá elecciones en Venezuela, idealmente en 2027. ¡Qué bueno! También dijo que hay que reestructurar las fuerzas de seguridad, aunque aseguró, sin embargo, que no es necesario hacerlo antes de esos comicios. Casi al mismo tiempo, el presidente Donald Trump declaró que todo está bajo control en Venezuela. Esto merece un análisis minucioso para determinar qué es lo mejor.

Sin coincidir necesariamente con otros politólogos, cabe preguntarse qué están diciendo las dos más altas autoridades del poder de los Estados Unidos de América. Entre ellos no hay discrepancias, sino una cohesión en el diseño de un “vestido” que toma en cuenta que las medidas deben ser acordes con la decisión final de los venezolanos, a quienes por 27 años se les arrebató su democracia, su libertad y su soberanía popular.

Bajo la tesis de esta hoja de ruta, la madrugada del 3 de enero de 2026, el ejército norteamericano entró con sus fuerzas especiales al lugar donde se encontraba la cúpula de la dictadura; extrajo a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los puso a las órdenes de la justicia estadounidense bajo las acusaciones conocidas. Así terminó ese mandato cuyo continuismo se sustentaba en el fraude de las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024, cuyo resultado —que favorecía ampliamente a la oposición— fue desconocido por el régimen. A diferencia de otras intervenciones norteamericanas, no hubo ocupación político-militar ni la instalación de un gobierno transitorio de ocupación. Fue una acción militar de apenas 2 horas con 45 minutos (la operación

más corta de la que se tiene registro) que emula la máxima de Donald Trump: la mejor victoria es aquella donde no hay combate.

El anuncio de Rubio sobre las elecciones va más allá. Subrayó que en los próximos días o semanas se conocerá la designación de nuevos magistrados para integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Es decir, serán reemplazados quienes, justamente durante dos décadas y media, confeccionaron los trajes legales que el régimen necesitaba para reprimir a su pueblo y retener el poder político. Acto seguido, el jefe de la diplomacia norteamericana señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá nuevos integrantes independientes, cuya función será puramente administrativa (contar votos) y no decidir quién participa o no en una competencia electoral.

Estos dos elementos enunciados por Rubio son de vital importancia, pues brindan la seguridad necesaria para garantizar una gobernabilidad duradera. El próximo gobierno debe contar con un diseño institucional a su medida que permita recuperar la soberanía y la autodeterminación. Se debe evitar lo cosmético, apresurado o frágil, que podría colapsar rápidamente y generar un nuevo caos. Por el contrario, se requieren decisiones firmes con una “costura” institucional estilizada para reestructurar la economía, la deuda y las cortes antes de arriesgar la estabilidad del país en unas votaciones.

Las fuerzas de seguridad deben estar al servicio del poder civil de manera apolítica, ya que son indispensables para gobernar. Por ello, según señaló Rubio, la reestructuración o el control de estas fuerzas busca evitar que un sector armado desconozca el voto de los ciudadanos, garantizando así que quien gane pueda gobernar legítimamente.

“Sin reglas no hay juego”, se dice en el deporte y se reclama en la política. ¿Qué pasaría si se convoca a elecciones con el marco actual? Todo el esfuerzo se perdería por la ausencia de garantías y la transición perdería total legitimidad. El vestido lo debe elegir el dueño del traje, no el sastre; y el dueño absoluto de ese vestido es el pueblo venezolano.