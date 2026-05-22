Una realidad preocupante y que debemos abordar

La situación de la delincuencia en Panamá no debe normalizarse ni verse únicamente como un problema entre pandillas. Lo preocupante es que cada vez ocurren más hechos violentos fuera de ese contexto, incluso con víctimas inocentes. Ver cómo los delincuentes actúan a plena luz del día, en calles concurridas y sin importarles la presencia de otras personas, genera miedo e incertidumbre en toda la población.A esto también se suman los robos, que muchas veces son cometidos con violencia y ponen en riesgo la vida de las personas. Lo más triste es ver cómo cada vez hay más adolescentes involucrados en estos hechos, ya sea como víctimas o participando directamente en actos delictivos. Esto refleja que el problema va más allá de la seguridad y también toca temas sociales, familiares y educativos que no pueden seguir ignorándose.

No cuestiono la labor de las autoridades, pero considero que algo hace falta. No soy experta en temas de seguridad ni en cómo deben manejarse este tipo de situaciones, pero sí creo que esto debe ser una señal de alerta para revisar lo que se está haciendo y aplicar nuevas medidas. Ya sea una estrategia de seguridad diferente, cambios en las leyes o sanciones más severas, es evidente que algo debe cambiar. No podemos permitir que la violencia siga creciendo hasta convertirse en algo normal o fuera de control. * Periodista.