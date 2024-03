Esta semana, la comunidad cristiana en el mundo se encuentra realizando un sinnúmero de eventos como parte de los actos de recordación de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.

Siendo un país mayoritariamente creyente en Jesús, se puede observar como aquellos que casi nunca acuden a los templos religiosos, durante esta época sacan tiempo para asistir, o participar de cualquiera de las actividades. Una forma de presentar sus respectos. Y por ese mismo respecto, aquellos que no comprarte esta fe, también se suman a la solemnidad de la fecha a su manera y sin desestimar lo que sus colegas, colaboradores, o personas allegadas puedan sentir. Es aquí donde debemos manejar la sana convivencia. Se acercan fechas solemnes y aunque usted no comparta la creencia de su vecino o conocido, debe comportarse irracionalmente, poner el radio a todo volumen, denigrar la conmemoración.

Es importante recordar el “respecto para que me respeten” y todo es una cuestión de fe, si usted no es creyente, no deben procurar agraviar con sus actitudes aquellos que sí lo son.

La Semana Santa es una oportunidad de cordialidad y de compartir con quienes más se quiere y nada tiene que ver como demuestras su fe o la denominación cristiana a la que pertenece.

Es este mundo, es este universo, todos somos personas con capacidad de razonar y no juzgar. Compartamos, conozcamos y respetemos para lograr que cada día seamos mejores personas y ciudadanos.

* La autora es periodista.