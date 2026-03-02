Un periodo escolar desafiante

Este 2026 no solo es un año lectivo más, sino un período de transición y ajuste dentro del sistema educativo panameño. Como en todo proceso de reforma, habrá retos, pero también oportunidades para modernizar y fortalecer la educación en el país.

Esperemos que este año lectivo se desarrolle de manera ininterrumpida. Que no se den cierres en planteles ni huelgas que afecten el proceso de enseñanza. Que el diálogo se puede llevar adelante sin cerrar las aulas.

Las clases en la mayoría de las escuelas (públicas y privadas) están programadas para comenzar el 2 de marzo de 2026 bajo el calendario oficial aprobado por el Meduca.

De acuerdo con el Ministerio de Educación este año un grupo reducido de escuelas (por ejemplo, 13 planteles en zonas rurales o con dificultades de infraestructura) no iniciará clases presenciales ese mismo día, y se atenderá a estudiantes de manera alternativa hasta que los planteles estén listos. Esto aunque no es lo que se quiere, tampoco es un mal panorama.

No queda más que desearle éxitos a los más de 876, 000 estudiantes que retomarán clases presenciales en centros educativos oficiales y particulares.