Un dirigente deportivo imcomprendido

El fallecimiento del dirigente deportivo Melitón Sánchez Rivas, el pasado domingo 15 de febrero, cierra una época en el deporte, donde llenaron un importante espacio en la actividad deportiva, dirigentes tales como Carlos Alberto Vásquez Arrocha, Guillermo Vlieg, Samuel Mowatt, Eduardo De Bello, Víctor D’Anello jr. y Enrique Ruidiaz entre otros, periodistas de la talla de un Bienvenido Brown, Víctor Raúl Vásquez, Augusto Aldrete y Oliver Zachrisson y atletas como Pedro Rivas, Julio Osorio, Luis Ernesto Tapia para mencionar a algunos.

En el caso de Melitón Sánchez Rivas, nos referimos a una persona de origen humilde, de la provincia de Coclé, que comenzó a destacar en la dirigencia deportiva a mediados de la década de los 60 en el béisbol y sóftbol, llegando a ocupar la presidencia de la Federación de Sóftbol, en una época estelar de ese deporte donde descollaban los Eduardo Morrell, Miguel Spencer y Sixto Romero y ese deporte destacó en el firmamento deportivo internacional. Sánchez ocupó la presidencia del Comité Olímpico de Panamá en el periodo entre 1982 y 2007. Además del plano nacional, en el campo internacional, fue presidente de la Organización Deportiva Centroamericana a (ORDECA), y directivo de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE) y de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA). Fue distinguido por el Comité Olímpico Internacional (COI), como Miembro COI y después Honorario y miembro del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Béisbol y Sóftbol.

Como toda persona en su vida, la de Melitón estuvo llena de múltiples aciertos y de algunas fallas, como todo ser humano, pero nada de eso puede demeritar su compromiso inquebrantable con el desarrollo deportivo del país y su lucha por principios y valores. A pesar de que fue víctima de una campaña mediática para estigmatizarlo ante la opinión pública, en ningún tribunal de justicia de la Republica de Panamá pudo probarse nunca ninguna de las tendenciosas y calumniosas acusaciones que se le hicieron, para tratar de sacarlo del ambiente deportivo.

Mientras que, a nivel internacional, Melitón Sánchez fue objeto de numerosos reconocimientos por el apoyo que brindó a distintos países de América Latina y el mundo, en materia deportiva. Como ya es habitual en Panamá, se le mantuvo en el ostracismo y desconozco que, a la fecha, alguna institución dedicada al deporte u organización deportiva se hubiera empinado y le hubiera dado el sitial que se merece, más allá de la hojarasca y la mendicidad que hoy pulula en el campo deportivo panameño. Fue un dirigente incomprendido a pesar de lo mucho que hizo por el país en ese campo.

El autor es abogado y dirigente deportivo