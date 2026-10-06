Tribunal Electoral: ¿Defensa democrática o presión institucional velada?

El comunicado del Tribunal Electoral, presentado como defensa de la democracia, traspasa el límite entre el criterio técnico y la intervención política.

Al exhortar a los diputados a rechazar reformas y calificar cambios como “retrocesos”, la institución condiciona el debate que constitucionalmente corresponde a la Asamblea Nacional, creando una presión institucional inapropiada sobre un órgano autónomo.

La legitimidad técnica exige explicar, no imponer: el Tribunal puede y debe señalar riesgos prácticos de propuestas específicas, pero su papel no es adoptar una narrativa política que influya directamente en el sentido del voto legislativo.

Además, el comunicado incurre en generalizaciones sin identificar artículos concretos, su redacción actual ni el impacto jurídico preciso; advertencias globales carecen de la transparencia y verificabilidad que reclama el interés público.

La mención del fuero penal electoral, presentada como intocable, sugiere defensa de privilegios más que protección del sistema; cualquier evaluación debe fundamentarse en igualdad, debido proceso y prevención de impunidad, no en tabúes institucionales.

Por último, resulta notable la ausencia de autocrítica: una postura institucional creíble habría ofrecido diálogo, análisis comparativo artículo por artículo y propuestas propias para mejorar rendición de cuentas y control del financiamiento político. Defender la democracia requiere debate informado, no blindaje del statu quo.