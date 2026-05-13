The Panama Tribune y su relevancia a nivel local

En el mes de noviembre de 1928 se estableció The Panama Tribune, un semanario, fundado por un grupo de trabajadores antillanos encabezados por Sidney A. Young, oriundo de Jamaica.

Este periódico se convirtió en el órgano de protesta frente a la negación de justicia social en la Zona del Canal y se hacía eco de las aspiraciones de una enorme legión de ciudadanos no norteamericanos que trabajaban con el gobierno de los Estados Unidos; al mismo tiempo luchó en forma denodada en favor del establecimiento de una igualdad de oportunidades, por la extensión de beneficios de jubilación y por una mayor y adecuada compensación en caso de incapacidad fìsica en favor de los trabajadores no norteamericanos en la llamada Zona del Canal [de Panamá].

La influencia de The Panama Tribune se extendió aún más allá de los límites del istmo. Cuando murió Sidney A. Young, en 1959, las tareas de editor y publicista del semanario reposaron sobre los hombros de George W. Westerman.

Periodistas antillanos pertenecientes a la redacción de The Panama Tribune, a través de los años: Albert Edward Bell, Ernest J. Jamieson, James McGraw Reeves, McDonald McLean, Lio Walker, Williams T. Leslie, David Constable, Robert Lawler, Conrado Sargent, entre otros.

En marzo de 1973, The Panama Tribune cerró sus planas, víctima de la crisis que entonces afectaba el negocio de la impresión de periódicos a nivel mundial.

* Locutor y periodista.