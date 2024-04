El candidato presidencial y líder de MOCA, Ricardo Lombana, dijo a TVN que le pregunten a Juan Diego sobre sus razones de no sumarse a su candidatura presidencial. Confirmó que mantienen alianzas en otros cargos.

Paulette Thomas le dijo a Icard Reyes de TVN-2 que un grupo de candidatos se ponen “el ropaje” de independientes, pero cuando revisas el historial, no lo son. Aspira a un cargo en la Asamblea.

Zulay Rodríguez y José Blandón se dieron y no fue consejos. En medio de foro sobre libertad de expresión del Colegio de Periodistas, había que agacharse porque acusaciones venían con cuchillos afilados.

El Colegio de Periodistas realizó un foro sobre la libertad de expresión que no terminó bien. Regañar a uno de los candidatos presidenciales, porque no gustó su actuación no pareció muy prudente.