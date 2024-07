En redes sociales, en particular las de Panamá Oeste, se aseguró que meta del alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, es sacar de la planilla a 300 colaboradores. ¿Para ahorrar dinero o reemplazarlos?

El gobierno de Gustavo Petro, a través de su Canciller, fue tajante. Pidió que se auditen las actas, con supervisión internacional y abogó por la paz en Venezuela. Dijo que la “violencia la perpetra quien no reconoce la voluntad de los venezolanos”.

La Internacional Socialista (IS) se pronunció sobre la situación de Venezuela y las recientes elecciones. Expresaron su preocupación y pidieron “transparencia” en el recuento de los votos.

No lo perdonan

Los tongos insisten. Quieren que les den el hospital modular Panamá Solidario que el ministro de Salud anterior había prometido para el Nicolás Solano. Lo cierto es que la mudanza no avanza mucho.

Cuando se elimine la Lotería Electrónica, hay que aumentar los operativos contra la Lotería Clandestina, en especial la Casa Grande y las de los “chinitos” y acabar con el one two y los casados.

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, comenzó a pagar con cheque. Dice que no quiere goles en su administración. Pidió a los que no van a trabajar que no se aparezcan por la ventanilla de cobro.