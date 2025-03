Tejemeneje del 3 de marzo de 2025

Ni para adelante, ni para atrás

La Asamblea Nacional no avanza en la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 163. El consenso del primer debate no fue tal consenso. Han presentado más de 300 modificaciones en la actual etapa y no saben cómo las van a discutir.

Se quiere reelegir

Por los lados de la Asamblea Nacional aseguran que Dana Castañeda se quiere reelegir en la presidencia de la Asamblea Nacional, pero no tiene los votos. Shirley y Alain en la lista de espera.

Lo pillaron a tiempo

En un ministerio parece que descubrieron que un asesor legal no tenía la idoneidad de abogado. ¿Será que la caso ya fue denunciado en el Colegio de Abogados y en la Procuraduría General?

Vienen las rotaciones

Desde el mismo corazón donde se toman las decisiones se aseguró que habrá “rotaciones” en las direcciones de prensa del gobierno y otros no superarán la cuaresma.