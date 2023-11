Sobre la Ley 407 de 2023 de Moratoria Minera

El país se encuentra en estos momentos inundado de manifestaciones y reclamos que se le hacen al gobierno por su forma de actuar en estos últimos años estando al frente del país. Si bien es cierto, que las manifestaciones iniciaron con la aprobación del Contrato Minero por la Asamblea Legislativa, no deja de ser una realidad que la firma del mismo no fue más que la gota que derramó el vaso porque ya la población se encontraba en un estado de ebullición desde hace rato, por las actuaciones, señalamientos de corrupción, nepotismo, abusos, etc. del actual gobierno.

Ante este panorama, el gobierno crea la Ley 407 de 3 de noviembre de 2023 sobre moratoria minera, lo cual debería apaciguar los ánimos caldeados que encontramos en las calles y avenidas de Panamá. Lo cierto es que la presente ley no cancela las concesiones metálicas vigentes, pero les impide que se puedan seguir ejecutando. Si hacemos una revisión al Artículo 4 de la Ley 407, nos percatamos que nos manifiesta que ninguna concesión podrá ser renovada o prorrogada, siendo esto, casualmente, la piedra angular de la moratoria minera, la cual explicaremos de la siguiente manera. En la actualidad hay 15 concesiones mineras y 103 solicitudes. De las 15 existentes hay 4 que ya se encuentran vencidas, quedando de esta manera 11 concesiones. De esas 11 concesiones, 7 se encuentran pendientes de prórroga que debe ser otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley, en consecuencia, las mismas ya se encuentran vencidas. De esa manera solamente quedan 4 concesiones, de las cuales hay 2 de Vera Gold en Cañazas, Veraguas dentro de la Cuenca del Río Santa María, pero tenemos que recordar que mediante la Ley 339 de 16 de noviembre de 2022 se prohíbe la extracción minera en esa cuenca, por lo que el proyecto no puede iniciar operaciones.

Siendo así las cosas, solamente restarían 2 concesiones, una la de Petaquilla Gold, la cual su Contrato Ley No.9 de 1997 fue declarado inconstitucional y la otra concesión es a favor de Minera Panamá que en la actualidad se encuentra con varias demandas de inconstitucionalidad en espera de fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sobre las 103 solicitudes de concesiones mineras la misma Ley 407 ordena su rechazo y archivo, y de la misma manera se rechaza cualquiera otra solicitud futura.

Entendiendo lo anterior, no nos explicamos porque en la actualidad se sigue en las calles cuando el ejecutivo, aunque no de la mejor forma, ha seguido las directrices de lo que pedían los manifestantes, una moratoria minera. Pienso que ahora lo que debemos hacer, como panameños todos, es buscar la salida más beneficiosa para el país con respecto al tema de Minera Panamá, que es la única concesión que queda vigente. Ese análisis debe ser sin pasionismos, ni presiones, siempre pesando en nuestro pueblo y en las futuras generaciones. No permitamos que agendas antidemocráticas quieran desestabilizar el país, con sus cantos de sirena, tratando de adquirir el poder sin ir a las urnas.

* Abogado y exadministrador de la ACODECO.