¿Si comprar no es poseer, piratear no es robar?

PlayStation atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. A los cuestionamientos por el rumbo de su sistema digital se suman los avances en la vulneración de la seguridad de la consola actual y el creciente descontento de una comunidad que siente que perderá el control sobre aquello por lo que paga con fidelidad.

El detonante llegó el pasado julio cuando Sony anunció que dejaría de producir discos para los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028. La compañía justificó la decisión señalando el crecimiento en las ventas digitales. Sin embargo, para muchos jugadores, esta medida representa mucho más que una tendencia comercial: significa renunciar a la posibilidad de coleccionar, intercambiar y revender juegos.

La polémica ha adquirido una nueva dimensión con los recientes avances del jailbreak de PS5. A finales de septiembre se publicó un método que permite ejecutar código no autorizado en determinadas versiones del sistema. Luego, la comunidad mostró avances relacionados con la emulación de juegos de consolas anteriores. Aunque estas vulnerabilidades también plantean riesgos de piratería y seguridad, su popularidad refleja un interés que va más allá de jugar gratis: los usuarios quieren tener libertad sobre el hardware que compraron.

Aquí aparece la gran contradicción de Sony. Mientras buscan consolidar un ecosistema cada vez más controlado, parte de sus usuarios reclama lo contrario: mayor autonomía y garantías de que sus compras no dependerán de servidores o licencias digitales con tiempo de vida. Hay que aclarar que un disco tampoco garantiza la conservación permanente de un juego, pues muchos títulos requieren descargas adicionales. Aun así, el formato físico ofrece ventajas que la distribución digital no reproduce, en particular para la reventa, coleccionismo y la preservación. Sony tiene razones comerciales para apostar por lo digital, pero confundir una tendencia de mercado con la desaparición de las preferencias minoritarias de usuarios puede ser un error estratégico grave. No todos los jugadores compran igual ni todos tienen la misma conexión a Internet o la disposición económica para aceptar precios determinados por una única tienda.

PlayStation todavía puede corregir el rumbo mediante políticas más transparentes, optar por una retrocompatibilidad nativa y alternativas para quienes desean conservar sus juegos. La liberación masiva de consolas no solucionará por sí sola estos problemas, pero sí evidencian una discusión que la industria del gaming no debería ignorar.