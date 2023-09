La semana pasada participé en el panel sobre “Salud y bienestar en Agenda País 2024-2029”, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) con el propósito de ir recolectando información sobre temas estratégicos de vital importancia para el desarrollo del país; a fin de presentarlos a los candidatos presidenciales y sus equipos de trabajo en un documento final en el mes de abril de 2024.

En ese contexto, comparto con ustedes el contenido de mi participación sobre la necesidad de transformar el sistema de salud hacia verdadera promoción de la salud y prevención de enfermedades, y los invito a apreciar la totalidad del evento en el video al final de esta publicación. Aprovecho también para agradecer a la CCIAP por la invitación a poder aportar mi granito de arena al desarrollo de la salud que queremos y necesitamos los panameños.

Como he señalado antes, y es del conocimiento de los gobernantes y autoridades de salud de _ por lo menos _ los últimos 25 años, cada año fallecen en nuestro territorio más de 14 mil personas por causa de las enfermedades no transmisibles, en particular enfermedades del sistema circulatorio, toda clase de tumores y diabetes. Y si le sumamos las personas que fallecen por las llamadas causas externas de mortalidad _ accidentes de transporte, homicidios, etc. _, esta cifra aumenta de manera importante.

Y, como si fuera poco, la OMS [Organización Mundial de la Salud] documenta que, estas ENT [Enfermedades no transmisibles] empujan a millones de personas en todo el mundo a la pobreza extrema cada año: cuestan a los países del mundo entre el 3.5% y el 5.9% de su PIB, equivalente a un promedio de más de 2 billones de USD anuales y; entre 2011 y 2025, solo los países en desarrollo (y ahí estamos nosotros) perderán 7 billones de dólares.

Lo más triste de este panorama es que, las enfermedades no transmisibles, y muchas de las causas externas de mortalidad, están claramente asociadas con factores de riesgo modificables que también conocen nuestras autoridades y la población, destacándose entre estos factores: el consumo nocivo de alcohol, el tabaquismo, el régimen alimentario poco saludable, el sedentarismo, y todos los estilos de vida destructivos que se nos puedan ocurrir.

En este sentido, la OPS nos informa que, si se eliminaran los cuatro factores de riesgo conductuales principales, se calcula que se podría prevenir el 80% de las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y los casos de diabetes de tipo 2, así como más del 40% de los cánceres.

* El autor es médico.

