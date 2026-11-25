Esta metáfora resume con precisión el peso geopolítico del encuentro: el Oso (Rusia), el Águila (Estados Unidos) y el Dragón (China) reunidos en una misma mesa, celebrada en Shenzhen China el 19 de noviembre del presente año. Hito histórico sin precedentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente chino, Xi Jinping; y el mandatario ruso, Vladimir Putin, en la Villa Kylin para participar en una reunión trilateral. Es la primera vez en la historia que los mandatarios de estos países se sientan a dialogar, proyectando una imagen de las tres mayores potencias mundiales debatiendo el rumbo global.

Tras casi cinco años de ser tratado como un paria internacional por Occidente, a raíz de la invasión a Ucrania en 2022, Vladimir Putin logró posicionarse nuevamente en la élite de la política mundial, que supone el fin del aislamiento diplomático.

Al terminar el encuentro, los mandatarios emitieron un comunicado en el que se comprometieron a preservar la estabilidad y la seguridad internacional. Trataron temas de seguridad energética y acordaron aumentar la producción y el suministro de derivados del petróleo. En cuanto a las armas nucleares, los mandatarios acordaron que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse”. Dios los escuche.