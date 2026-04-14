Resultados estancados: más allá del equipo

Cuando una organización no logra los resultados esperados, es común que la mirada se dirija al equipo. Sin embargo, en muchos casos, el verdadero punto de quiebre está en el liderazgo.

El talento, por sí solo, no garantiza desempeño. Necesita un entorno que lo impulse. Cuando predominan la presión constante, la falta de claridad y la desconfianza, incluso los equipos más capaces pierden impulso. Como advierte Simon Sinek, el clima laboral está profundamente influenciado por la forma en que se lidera, no solo por las tareas que se ejecutan.

Las señales suelen ser sutiles al inicio: poca participación, colaboradores que dejan de proponer ideas, comunicación limitada o enfocada únicamente en el control. Con el tiempo, esto se traduce en desmotivación, bajo compromiso y pérdida de resultados.

El desafío no es exigir más al equipo, sino revisar cómo se está liderando. Hoy, dirigir implica generar confianza, dar dirección clara y crear espacios donde las personas puedan aportar sin temor.

Las organizaciones que entienden esto logran algo clave: equipos comprometidos, capaces de sostener resultados en el tiempo. Porque cuando el liderazgo evoluciona, el desempeño también lo hace, se genera creatividad, innovación y sentido de pertenencia.

* Gerente de Mercadeo de BrandBizD.