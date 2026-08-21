Reducir deudas en 90 días

¿Tiene ingresos y sus deudas le están asfixiando? Tómelo con calma y recupere el control de su referencia de crédito es un primer paso del plan de 90 días. ¿Es posible?, siempre y cuando se disciplinado, se organice y, sobre todo, cumpla con el plan que le presentamos.

Durante los primeros 30 días, el inventario total de sus deudas. Anote cuánto debe, las tasas de interés, cuotas y fechas de pago. Conocer su realidad financiera es el primer paso para empezar a cambiarla.

Del día 31 al 60, revisión de sus gastos. Eliminar aquellos que no sean indispensables y, cuando sea posible, negociar con sus acreedores nuevas condiciones de pago que sean más cómodas y que pueda cumplir. El objetivo es recuperar capacidad financiera y respirar.

Entre los días 61 y 90, concentra sus esfuerzos en cancelar o poner al día la deuda más urgente, como también las más pequeñas, para buscar como cancelarla más rápido. Al ver resultados inmediatos comprende que la disciplina que requiere para salir o reducir estas deudas es solo suya.

Usted no necesita un milagro. Debe iniciar 90 días de total disciplina y compromiso.