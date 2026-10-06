¿Quién formará al profesional junior?

La conversación sobre inteligencia artificial y empleo suele concentrarse en si desaparecerán puestos. Creo que el riesgo inmediato es otro. Estamos debilitando el primer peldaño de carreras. Durante décadas, investigar, conciliar, preparar borradores, analizar datos o construir presentaciones permitió al profesional junior aprender haciendo. Hoy, esas tareas pueden ser asistidas o automatizadas por IA.

El efecto se observa con especial claridad en servicios legales, finanzas, contabilidad y consultoría, pero no termina allí. Marketing, tecnología, recursos humanos, medios, ingeniería y otras actividades intensivas en conocimiento enfrentan la pregunta: si reducimos trabajo junior porque una herramienta produce más rápido, ¿cómo formaremos a quienes deberán convertirse mañana en gerentes, socios, CFO’s, especialistas o líderes?

La respuesta no puede ser proteger tareas que perderán valor. Tampoco entregar una licencia de IA y llamar a eso formación. Empresas y universidades deben rediseñar el aprendizaje. Combinar dominio profesional, datos, inteligencia artificial, gobierno y criterio humano; enseñar a verificar, cuestionar, interpretar excepciones, entender al cliente y asumir responsabilidad sobre decisiones.

Al profesional junior le corresponde reaccionar. Saber usar IA no será diferenciador suficiente. Tendrá que demostrar qué problema resolvió, qué validó, qué riesgo controló y qué resultado mejoró. La alerta no es contra la IA. Es contra ganar eficiencia hoy a costa de debilitar la formación de los profesionales que necesitaremos mañana.