Prepara tu negocio para fin de año

¿Está listo ya su negocio para la temporada más fuerte de ventas del año? Noviembre y diciembre traen más clientes, más ventas y también más presión y debe estar preparado.

Realice estas tres tareas sencillas. 1) Haga una la lista de lo que necesitas comprar de alta demanda para vender: inventario, materiales y empaques. Converse con sus proveedores desde ya, porque a final de año los pedidos se atrasan y los precios suben y afecta la utilidad.

2) Apunte lo que necesitas pagar: Desde el alquiler, préstamos, impuestos, salarios, hasta décimo tercer mes. Así usted sabrá cuánto efectivo debes reservar y separe ese dinero en una cuenta aparte para así evitar momentos desagradables.

3) Defina el personal extra que vas a contratar: Realice contratos temporales que incluya el Seguro Social de la persona, por otra parte, capacite con tiempo al personal peramente, para que todo su equipo esté listo para la temporada. Asigna al personal horarios y funciones claras si tiene que tomar horas extras.

Recuerde: quien se organiza en octubre no está en corredera en diciembre. Planifica hoy y disfruta de una temporada productiva, ordenada y rentable.