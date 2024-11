Por fin una buena noticia

Normalmente, no me gusta ver los noticieros porque estoy cansada de tanta violencia y tragedia, pero hoy no voy a hablar de lo malo. Una noticia reveló recientemente que los jóvenes americanos no están fumando ni consumiendo drogas como antes.

El porcentaje ha bajado estruendosamente. Y eso quiere decir que quizás varias cosas se están haciendo bien para concientizar a los jóvenes de que la droga no conduce a nada bueno y que fumar estar relacionado con terribles enfermedades que ni yo imaginaba.

La persona que fuma mucho va dañando no solo sus pulmones, sino también el cerebro, la circulación y puede terminar con cosas tan terribles como la pérdida de la memoria. Los pequeños vasos del cerebro se dañan y, aunque las neuronas se regeneran, fumar mucho las daña. Y la persona pierde la memoria, aunque esté consciente. Hace cosas que no debe, vive confundido, es como una demencia. O sea, ¡qué alegría que los jóvenes en Estados Unidos estén cambiando sus hábitos! Quisiéramos que fuera un porcentaje del noventa por ciento, pero estamos caminando. Los que tratamos de educar y llevar conocimientos a la gente, para que de verdad aprendan cosas importantes para su vida, su salud y poder terminar con una vejez más sana, quizás lo estamos logrando.

Gracias a todos los que nos dan esta oportunidad, los que leen estos artículos, los que nos siguen en el show “Desiguales”, de Univisión, los que nos escriben en las redes y se convierten en mis fans. Esas son personas inteligentes. Y me alegro mucho de que las personas inteligentes estén haciendo lo correcto, aprendiendo y educando bien a sus hijos, para que no caigan en vicios. La palabra es fuerte, pero fumar es un vicio mortal, con un daño terrible a miles de cosas. Felicidades a los jóvenes que están saliendo de esa maldita cultura que pensé que no se iba a mejorar nunca. Se llegó a decir que los jóvenes eran sinónimo de conducta de loco, sin sentido y antisana. Los felicito y rezo al Señor para que cada día suba mucho más ese porcentaje.

* La autora es médico.