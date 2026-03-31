Política Nacional de Salud 2026–2035

Les presento este resumen ejecutivo de la Política Nacional de Salud de Panamá 2026–2035, aprobada mediante Decreto Ejecutivo No. 17. La política establece el marco estratégico que guiará el desarrollo del sistema de salud panameño durante la próxima década. Su carácter es el de política de Estado, de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del sector, tanto públicas como privadas vinculadas a la salud. El documento aún no está disponible en la página Web del MINSA [Ministerio de Salud], por lo que les anexo al final el Decreto Ejecutivo N0.17 del 23 de marzo para que todos podamos analizarlo al detalle.

Mensajes centrales de la Política

El documento se fundamenta claramente _como debe ser_ en la política anterior del MINSA. En ese sentido, se reitera el reconocimiento del derecho a la salud como un derecho humano, consagrado en la Constitución, y adopta una visión integral que abarca no solo la atención sanitaria, sino también los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud. Al igual que su predecesora, la política plantea una transición hacia un modelo más equitativo, centrado en las personas, las familias y las comunidades.

Tres grandes ejes

La estructura estratégica de la política se organiza en tres grandes ejes, nueve políticas, cincuenta y cinco objetivos estratégicos y ciento noventa y una líneas de acción, lo que refleja un esfuerzo por articular una respuesta integral a los desafíos del sistema de salud.

El primer eje se centra en el fortalecimiento de la rectoría del sistema de salud, destacando el papel del Ministerio de Salud como autoridad sanitaria nacional. Incluye funciones clave como la regulación, la coordinación intersectorial, la gestión del financiamiento y el impulso a la investigación e innovación.

El segundo eje aborda el acceso y la calidad de los servicios, proponiendo avanzar hacia la cobertura universal en salud, mediante un sistema integrado, solidario y centrado en la atención primaria. Este eje incorpora además la modernización de la red de servicios y la transformación digital del sistema sanitario.

El tercer eje enfatiza la promoción de la salud y la acción sobre los determinantes sociales, reconociendo que la salud se construye más allá del sector sanitario. Incluye estrategias de educación, participación social y el enfoque de “Una sola salud”, que integra las dimensiones humana, animal y ambiental.

Alineamiento con los marcos conceptuales y estratégicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

La Política Nacional de Salud de Panamá 2026–2035 no surge en el vacío. Está claramente alineada con los marcos conceptuales y estratégicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), particularmente con su Plan Estratégico 2026–2031. Sin embargo, más allá de la coincidencia en el lenguaje, la comparación revela tanto convergencias relevantes como brechas críticas de implementación. La política se alinea con las Funciones Esenciales de Salud Pública renovadas, incorporando componentes como el monitoreo, la vigilancia, el acceso equitativo a servicios, el financiamiento eficiente y la participación social, lo que la vincula con estándares internacionales y regionales.

* Médico.

** Fragmento tomado de elblogdejorgeprosperi.com.