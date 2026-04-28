Personajes iconos de la vida urbana

El tiempo no ha podido borrar esa historia urbana de los famosos personajes que existieron en el siglo XIX. Haremos un recorrido recordando algunos de ellos. Fue el tiempo de esa adolescencia que se reunía en las esquinas a conversar y compartir chistes, donde siempre estuvo ubicada una abarrotería administrada por un “chinito” o un panameño oriundo de Los Santos o Herrera.

Desde esa esquina del barrio, la muchachada podía ver pasar al señor Johnson, un afroantillano corpulento cargando un balde de aluminio de lavar la ropa, lleno de limones vendiendo su producto y gritando “5 limones por un real”. Una pareja muy recordada, Mercedes y Clavillaso, dedicados por años a la limpieza y mantenimiento de lápidas y tumbas en el Cementerio Amador. Otro fue el conocido canillita, vendedor de periódicos, “Felipe Cabezón”, que se ubicaba en los predios de la Avenida Perú, cerca de donde funcionó la emisora Radio Mia entre los años 1960 y 1970. Fue muy famoso. Su competencia, “Barremina”, se vestía con saco que combinaba con el pantalón, voceaba los diarios locales con pregones chistosos. Había otros como “Tutulungo” y “Patatús”, quienes tenían clientes frecuentes para lavar sus autos. Conformaron también esta lista: Cabeza de Gallote, Cabeza de Patacón, Jocky de Perro, Kike Loco, Cheche, Hugo Tranca y Paty Rajao, entre otros. Estas vivencias formaron parte de esa vida comunitaria de los barrios populares.

* Periodista.