Panamá y su participación en el Mundial de Fútbol de FIFA

El año 1938 marca el debut oficial de la Selección Nacional de Panamá en el fútbol internacional. El 29 de agosto de 1937 Panamá logra su afiliación a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).

Nuestra selección nacional se estrena en los IV Juegos Centroamericanos y del Caribe, con una victoria por 2-1 (gol de Raúl Castro) frente a Venezuela. Romeo Parravicini: (uruguayo) primer Director Técnico (DT) oficial de la selección nacional. Entre los dirigentes destacan: Josè Antonio Molino, presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Nessim Ramos, presidente de la Liga Nacional de Fútbol. Justiniano Cárdenas, gestor de la fusión de las ligas de fútbol de Panamá y Colón en el año 1930.

A través de los años, el esfuerzo desplegado por distintos dirigentes buscando la superación del fútbol panameño, en todos los niveles, no claudica. Con la llegada de Carlos Vásquez Arrocha, en la década de 1970, a la presidencia de la FEPAFUT [Federación Panameña de Fútbol], se logra la primera visita de un presidente de la FIFA (João Havelange) a suelo panameño. Con “Pepe” Vásquez se impulsó la participación de Panamá en las eliminatorias mundialistas oficiales para el Mundial de 1978.

¡Panamá a un mundial de fútbol! El sueño se cumple en el año 2018, en la Copa Mundial de Rusia. Felipe Baloy marca el histórico primer gol de Panamá ante Inglaterra. DT Panamá, Hernán Dario “Bolillo” Gómez (colombiano).

La Selección de Panamá logra clasificar (por segunda vez) al Mundial, que este año se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, como líder de Grupo en las eliminatorias de CONCACAF [Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol], con el DT Thomas Christiansen (español/danés).

* El autor es comunicador social.