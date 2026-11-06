Panamá y la Alianza Solar Internacional: una relación de cooperación en beneficio del bien común

En un escenario internacional marcado por los desafíos del cambio climático y la transición energética, la cooperación internacional constituye una herramienta fundamental para promover el desarrollo sostenible. Para Panamá, participar en iniciativas multilaterales como la Alianza Solar Internacional (ISA) representa una oportunidad para fortalecer sus capacidades nacionales, acceder a conocimientos especializados y contribuir a los esfuerzos globales en favor de una energía limpia y accesible.

La Alianza Solar Internacional es una organización intergubernamental impulsada por India y Francia en noviembre de 2015, durante la COP21 celebrada en París. Su propósito es promover el aprovechamiento de la energía solar mediante la cooperación entre los Estados, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades técnicas, financieras e institucionales. Su labor contribuye particularmente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 de las Naciones Unidas, orientado a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Un compromiso con la cooperación energética

La incorporación de Panamá a la ISA responde a una visión de política exterior orientada a fortalecer la cooperación internacional en materia energética y ambiental. Este proceso tuvo fundamento jurídico en la Ley 395 de 13 de septiembre de 2023, mediante la cual se aprobó el Acuerdo Marco sobre el Establecimiento de la Alianza Solar Internacional, suscrito por Panamá el 24 de agosto de 2022.

Posteriormente, el país depositó su instrumento de ratificación, convirtiéndose en el miembro número 97 de esta organización. Esta adhesión permitió a Panamá integrarse a una plataforma internacional de cooperación técnica, intercambio de experiencias y acceso a iniciativas destinadas a impulsar el desarrollo de las energías renovables.

De los compromisos a las oportunidades concretas

Uno de los avances más significativos de esta relación fue la suscripción del Marco de Asociación País, el 22 de julio de 2026, en Nueva Delhi, India. Este instrumento establece una hoja de ruta para fortalecer la cooperación en energía solar, promover el desarrollo del sector eléctrico y ampliar las oportunidades de capacitación especializada para profesionales panameños.

Como parte de su implementación, la ISA realizó una misión técnica a Panamá del 12 al 23 de octubre de 2026, con el propósito de trabajar conjuntamente con las instituciones nacionales en la identificación de áreas prioritarias y oportunidades de cooperación.

Entre las iniciativas de interés destacan la electrificación rural mediante sistemas solares autónomos, minirredes y soluciones de bombeo de agua alimentadas por energía solar. Estas alternativas pueden contribuir a mejorar el acceso a servicios básicos en comunidades que enfrentan limitaciones de infraestructura y conectividad eléctrica.

Asimismo, la asistencia técnica de la ISA puede facilitar estudios de viabilidad, fortalecer las capacidades nacionales y apoyar la identificación de mecanismos de financiamiento para futuros proyectos. Su aprovechamiento requiere planificación y coordinación interinstitucional, a fin de garantizar iniciativas sostenibles y acordes con las necesidades del país.

Una visión compartida hacia el futuro

La Novena Sesión de la Asamblea de la ISA, celebrada del 2 al 5 de noviembre de 2026 en Nueva Delhi, constituye un espacio de diálogo entre los Estados miembros para evaluar avances, intercambiar experiencias y definir nuevas prioridades de cooperación en materia solar.

Para Panamá, este encuentro representa una oportunidad para reafirmar su compromiso con la transición energética, promover sus prioridades nacionales y consolidar su participación en los espacios multilaterales.

Estoy convencida de que la relación entre Panamá y la Alianza Solar Internacional continuará fortaleciéndose mediante el diálogo, la confianza institucional y el trabajo conjunto. La energía solar no debe entenderse únicamente como una alternativa tecnológica, sino como una herramienta para impulsar la inclusión, reducir las brechas de acceso a servicios básicos y generar mejores oportunidades para las comunidades.

Porque el verdadero valor de la cooperación internacional no reside únicamente en los acuerdos que se suscriben, sino en los beneficios que estos logran generar para las personas. Esa es, precisamente, la visión que debe orientar la relación entre Panamá y la Alianza Solar Internacional: trabajar juntos por un desarrollo sostenible en beneficio del bien común.

*Sobre la autora

Nohely Salinas González es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Panamá y miembro de la promoción Jorge Illueca Sibauste del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.