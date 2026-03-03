OCDE e IA: decisión país, conferencia de la Apede

La APEDE ha colocado como eje central de su Conferencia Anual CADE 2026, a celebrarse el 22, 23 y 24 de abril, el debate sobre la posible entrada de Panamá a la OCDE. No es un asunto protocolar. Es una discusión que trasciende lo fiscal y/o lo diplomático, y que obliga a replantear la arquitectura institucional del país frente a estándares internacionales más exigentes. En ese contexto, la decisión de Panamá de iniciar su proceso de adhesión no debe entenderse como un gesto simbólico, sino como una señal estratégica de modernización y competitividad.

Sin embargo, alinearse con estándares globales solo tendrá sentido si esa aspiración se traduce en productividad, crecimiento y generación de valor. Y en la actualidad, ningún eje es más determinante para lograrlo que la inteligencia artificial. La conversación sobre la OCDE debe conectarse, sin demora, con una agenda concreta de transformación tecnológica y económica.

Esa agenda exige cinco movimientos claros: construir una gobernanza nacional de IA con metas económicas medibles; impulsar la formación masiva en habilidades digitales y analíticas; priorizar casos de uso que generen ingresos reales y exportables; diseñar incentivos fiscales y regulatorios para proyectos con retorno comprobable; y fortalecer alianzas estratégicas internacionales aprovechando nuestra ubicación y la credibilidad que ofrece la OCDE.

Si estos pasos se ejecutan con disciplina, la entrada a la OCDE será mucho más que un logro diplomático. Se convertirá en una plataforma tangible de competitividad y bienestar nacional.