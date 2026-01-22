Nuestra educación: una prioridad ineludible

Los desafíos claves de la educación en Panamá incluyen la digitalización e inclusión para cerrar brechas, la reforma de la ley educativa para modernizar el sistema, mejorar la calidad pedagógica con formación docente y equidad en recursos.

Todos estos retos han sido acumulados año tras año. Esperamos y confiamos que en este nuevo periodo las cosas cambien y mejoren, porque al final del camino si las cosas se adecuan, los beneficiados serán los jóvenes de este país.

Recientemente las autoridades de educación anunciaron que el 2026 inicia con 100% de internet en 3,102 escuelas y la implementación del nuevo currículo, incorporando competencias socioemocionales y de emprendimiento. Estas son buenas noticias para la comunidad educativa.

En todo este tema de educación, no hay que perder el norte que empodera individuos y reduce desigualdades. Con el tema de la reforma educativa el mejor deseo es que se logren los mejores consensos porque ya se escuchan voces en pro y en contra.

Que este nuevo diálogo que se va a iniciar se dé en los mejores términos por el bien del país, tomando en cuenta que se está próximo a iniciar el año escolar y lo que menos se quiere son conflictos que generen algún tipo de protesta y afecten el año lectivo.

* Periodista.