Migración irregular no es turismo

El problema de la migración se ha agravado y ya es hora de que todos exijamos una solución integrar, ya que aunque no lo vean de esa forma nos está impactando a todos y si se deja descontrolar aún más será irreparable.

Tan solo ayer, las autoridades anunciaron que de enero del presente año, hasta el 14 de marzo, un total de 89 mil 351 migrantes irregulares en tránsito han llegado a territorio nacional; cifra que va más allá que el simple hecho de la devastación, y contaminación de la selva de Darién. Ya se han hecho muchas reuniones con otros países para ver el tema, pero hasta ahora no se ha podido lograr que entiendan que “Darién No Es Una Ruta”.

¿Sabemos nosotros cuántos de esas miles de migrantes, que llegan a Panamá, logran seguir su travesía hacia Estados Unidos y cuántos se quedan en nuestro país de forma ilegal?

Creo que esta es una de las preguntas que con mayor preocupación me hago, debemos estar conscientes de que este tipo de personas no son turistas en nuestro país, son personas que buscan un nuevo comienzo y decidieron salir de su país de forma voluntaria e ilegal y no, como un turista, esto que nos quede bien claro.

Se han preguntado también cuántos de ellos están albergados en el país, en busca de los que salen para sostenerse a diario. No es un secreto que ahora son más los que vemos en los semáforos, transportes públicos y en diferentes lugares pidiendo dinero con niños; Y eso es preocupante.

No podemos seguir sosteniendo una situación que no es provocada de Panamá y mucho menos podemos desviar tantos recursos que mucha falta nos hacen, para esta situación que al final no es una ayuda real para estas personas. Tomemos acciones radicales sobre el tema y no sigamos viendo el tema como pasajero, cada día que pasa es importante.

*Periodista.