Medios avanzan hacia la IA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se prepara para celebrar su conferencia anual sobre tecnología y digitalización, SIPConnect 2024, del 17 al 19 de julio en Miami. Este evento no es solo una reunión de líderes de la industria, innovadores y editores de todo el continente; es una manifestación del inevitable movimiento de los medios hacia la adopción de tecnologías avanzadas, con la Inteligencia Artificial (IA) como protagonista.

Uno de los momentos más esperados del evento es el taller práctico “Cómo preparar a las salas de redacción ante la disrupción de la IA” que se realizará un día antes. Este taller, dirigido a un selecto grupo de asistentes, promete ser un recurso invaluable para las redacciones que buscan adaptarse a la era digital. Personalmente, tengo el honor de facilitar este taller junto a Alfredo Carbajal. Juntos, aportamos nuestras experiencias en medios de comunicación, transformación digital e innovación periodística para ofrecer una guía clara y práctica en un momento crucial para la industria.

La importancia de este taller radica en su enfoque estratégico y práctico. Los medios no pueden simplemente adoptar la IA; deben comprender y planificar su integración. Comenzaremos con un diagnóstico mediante la “Evaluación inicial del Índice de Madurez en IA de la Sala de Redacción”. Esta herramienta permite identificar el nivel de preparación de las redacciones para la IA, un paso fundamental para personalizar el enfoque del taller y asegurar que cada participante obtenga el máximo beneficio. Pero no se trata solo de evaluación. Nuestro objetivo es pasar de la teoría a la acción. En el taller, guiaremos a los asistentes en la creación de una “Hoja de Ruta para la Disrupción de la IA en Salas de Redacción”. Esta hoja de ruta, estructurada en cinco fases – Preparación y Planificación, Implementación Inicial, Optimización y Mejora, Consolidación y Escalabilidad, y Adaptación Continua y Futuro – proporciona un plan detallado y aplicable para integrar la IA de manera efectiva. Lo que realmente diferencia a este taller es su capacidad para transformar la teoría en práctica. En un entorno mediático en constante evolución, es esencial que los profesionales no solo comprendan los conceptos, sino que también tengan las herramientas para liderar el cambio.

* Consultor en Transformación Digital.