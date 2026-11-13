Loor al Periodista en su día

El mayor legado de una sociedad contempla resaltar sus aportes a los ciudadanos, quienes visualizan la contribución en defensa de la democracia promoviendo mejores días, cuyo valor heroico resaltan verdaderos cambios. Desde la historia de la humanidad los primeros redactores resaltaban sus logros en destacar hechos que traslucieron el devenir de grandes naciones en la antigüedad. No puede obviarse quienes eran los primeros redactores de la pluma en destacar sus heroicidades en los asuntos estatales como también en el frente de batalla y la recopilación de eventos que transformaron la historia de la humanidad como lo fue el apóstol Lucas, quien es considerado uno de los escritores del Nuevo Testamento. Hoy nuestra historia enmarca a un heroico defensor de la nacionalidad panameña, Gaspar Octavio Hernadez, autor de El Canto a la Bandera.

Sus mayores dotes fue su consagración a temas de carácter nacionalistas en momento en que vivía la nación. Tras su fallecimiento el 13 de noviembre de 1918 consagró ese glorioso día como Dia del periodista, para aquellos verdaderos valientes héroes quienes no claudican en decir la verdad.

Ser un verdadero periodista es consagrase en dar a conocer la verdad informativa donde muchos hechos no suelen agradar por su contenido, pero quienes se atreven a resaltar su esencia proyectan ese esquema de informar a una nación que necesita ser informada .Para quienes somos guerreros de la pluma es relevante ser luz ante los vaivenes del siglo presente.